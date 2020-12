Ana Paula Valadão será investigada por homofobia após dizer que Aids é castigo de Deus

A cantora gospel Ana Paula Valadão será investigada por crime de homofobia por conta de declarações feitas em 2016, durante o Congresso Diante do Trono. Ela será investigada pelo Ministério Público Federal após denúncia feita pelo ativista LGBTQIA+ Agripino Magalhães, aceita no dia 17 de novembro de 2020 pelo procurador Helder Magno da Silva. As informações são do Extra.

Na fala em questão, Ana Paula associa o vírus do HIV a um castigo divino a pessoas homossexuais. Um vídeo com a declaração da cantora viralizou recentemente nas redes sociais.

“A Bíblia chama de qualquer opção contrária ao que Deus determinou de pecado. E o pecado tem uma consequência que é a morte. Taí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres, enfim… Não é o ideal de Deus”, disse ela no Congresso.

Na portaria do inquérito, o MPF define a situação como "'discurso de ódio', restando ao Estado o dever de proteger as vítimas e responsabilizar infratores, de maneira que essa atuação é ainda mais necessária no atual cenário brasileiro, em que a homofobia se encontra tão presente e multiplicam-se casos de ódio e intolerância".

Para a abertura do inquérito, o procurador justifica que as falas da cantora gospel são baseadas na desinformação.

“Remonta à década de 1980 a narrativa da AIDS como “doença/câncer/peste gay” ou mesmo “castigo de Deus”, que se baseava na desinformação sobre o vírus e desconhecimento sobre a doença; tal concepção, inclusive, foi há muito superada pelo conhecimento médico-científico”, escreveu.