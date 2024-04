Dublador dos personagens Hagrid de Harry Potter e Magneto ator José Santa Cruz morre no RJ

O ator José Santa Cruz, de 95 anos, faleceu nesta sexta-feira (26/04) no Rio de Janeiro. Cruz ficou conhecido por papéis em programas humorísticos como Zorra e Zorra Total e como dublador de personagens icônicos como Magneto de X-Men, Dino de A Família Dinossauro e Hagrid de Harry Potter. José também era radialistas e humorista.

A informação foi dada por seu bisneto, Ivan Santa Cruz, que também é dublador. Na televisão, José Santa Cruz atuou desde 1960 em novelas como O Bem Amado e Espelho da Vida.

O ator tinha doença de Parkinson e estava internado com uma broncopneumonia. Ele deixa a esposa Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos e teve três filhos, cinco netos e quatro bisnetos. O velório será neste sábado (27), no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, a partir das 13h.

O bisneto de José Santa Cruz se despediu nas redes sociais. "Hoje eu recebi a noticia que o senhor não esta mais aqui Vô. Eu só espero que saiba da onde esta que o senhor foi a minha maior inspiração no mundo da dublagem e grande sabio que marcou muitos espero que descanse em paz vô", escreveu.