Oscar 2024: dublador de Miles Morales em ‘Aranhaverso’ critica a vitória de ‘O Menino e a Garça’

Shameik Moore, ator e dublador que dá voz a Miles Morales em “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, ficou insatisfeito com a vitória de “O Menino e a Garça” no Oscar. O artista se manifestou no X (Twitter) e disse que a vitória do filme do Studio Ghibli seria um roubo. Os filmes concorriam na categoria Melhor Animação. Veja!

“Roubado”, escreveu Shameik em uma publicação. Minutos depois, o ator fez outra postagem, esclarecendo o respeito aos vencedores e afirmando ser um péssimo perdedor.

“Respeito a todos os vencedores. É verdade, eu definitivamente sou um péssimo perdedor. Mas nós não perdemos. ‘Aranhaverso’ impactou MUITAS vidas. Talvez não tenhamos reconhecimento nesta noite, mas a vida continua e vai ALÉM… Sim, preparem-se”, disse o ator.

Diante as declarações, internautas reagiram: “Hayao Miyazaki é apenas o melhor de todos os tempos. Seque suas lágrimas e pare de chorar”, afirmou um. “Você entende que deveria se sentir abençoado por pelo menos estar na mesma categoria que Studio Ghibli e Hayao Miyazaki? Se você vai trabalhar em uma animação, ensine a si uma lição e assista o trabalho do Miyazaki. Desculpe, mas ‘O Menino e a Garça’ é uma liga diferente. Você está quase lá”, comentou outro.

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” pode ser conferido na Max, Prime Video, Google Play Movies e Apple TV. “O Menino e a Garça” ainda não está disponível nas plataformas de streaming.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)