‘Oppenheimer’, eleito ‘Melhor Filme’ do Oscar 2024, chega aos streamings em breve; confira

“Oppenheimer”, filme de Christopher Nolan que levou sete estatuetas no Oscar 2024, na noite do último domingo (11), deve chegar às plataformas de streaming em breve. O longa-metragem marca a história da indústria ao apresentar uma nova forma de biografia de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico responsável pela direção do Projeto Manhattan e considerado o "pai" da primeira bomba atômica.

Apontado e consagrado como o favorito da premiação, “Oppenheimer” saiu de cartaz dos cinemas brasileiros em julho de 2023. Até o momento, o filme está disponível apenas em serviços de aluguel online em plataformas de streaming como YouTube, Apple TV, Google Play Filmes e Prime Video.

VEJA MAIS

Onde assistir 'Oppenheimer'?

Para a alegria dos cinéfilos, a biografia deve passar a integrar a plataforma da Prime Video em abril, no catálogo e fora da loja. O serviço é fruto da parceria do streaming com a NBC Universal Global TV Distribution, que possibilitará a entrada de novos filmes de grande sucesso de bilheteria da Universal Pictures e da DreamWorks Animation ao longo do ano.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)