Oscar 2024: Ryan Gosling faz apresentação histórica de 'I'm Just Ken' do filme 'Barbie'

O ator Ryan Gosling, que interpretou o boneco Ken no filme "Barbie" protagonizou uma apresentação histórica no Oscar 2024 na noite deste domingo (10). O ator se apresentou ao lado de 65 bailarinos cantando a música "I'm Just Ken", hit do filme estrelado por Margot Robbie.

Simu Liu e Ncuti Gatwa, os outros atores que também interpretaram o boneco no filme, aparecem na performance. Além deles, o momento também contou com o guitarrista Slash, do Guns 'n Roses. O palco ficou todo em tons de rosa e fez diversas referências ao longa de Greta Gerwig. Na plateia, até Billie Eilish e Emma Stone, de "Pobres Criaturas", cantaram e caíram na risada.

A música concorre à estatueta de "Melhor canção original", competindo com "The Fire Inside - Flamin' Hot - O Sabor que Mudou a História", "It Never Went Away - American Symphony", "Wahzhazhe (A Song For My People) - Assassinos da Lua das Flores" e "What Was I Made For? - Barbie".