Oscar 2024 ganhadores: Confira a lista dos vencedores

A tradicional cerimônia do Oscar, que celebra os principais filmes lançados no ano passado, começou neste domingo (10), às 20h. A premiação está ocorrendo ao vivo, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Transmissão O Liberal

O grupo O Liberal está realizando uma live especial do Oscar 2024, com comentários de Jamylle Cook, Rafael Miranda, Marcela Bomfim e Gabriel Sousa, com opiniões sobre os filmes e artistas premiados da noite.

Além dos quatro convidados, a transmissão no O Liberal contará com o jornalista Ismaelino Pinto, que é amplo conhecedor da arte do cinema e já esteve presente em diversos festivais audiovisuais.

Premiados

Os principais momentos da noite, que sempre carregam grande expectativa do público, são os prêmios de melhor ator, atriz, diretor, e melhor filme. Neste ano, a disputa está acirradíssima e há diversos favoritos para venceram nas principais categorias. Os filmes mais cotados para vencerem em diversos quesitos são 'Oppenheimer', 'Pobres Criaturas', 'Anatomia De Uma Queda', 'Zona De Interesse', entre outros longas.

Melhor Atriz Coadjuvante - Da'Vine Joy Randolph

Da'Vine Joy Randolph, 37 anos, venceu por sua marcante atuação no filme ‘Os Rejeitados’. A artista se emocionou muito e chorou durante o seu discurso de agradecimento. A atriz era considerada a favorita da categoria e já havia vencido premiações como o Globo de Ouro, SAG Awards, Critics Choice Awards, Bafta e o Spirit Awards.

Melhor Animação - ‘O Menino e a Garça’,

O filme do Studio Ghibli se consagrou como a melhor animação do ano, desbancando grandes filmes da indústria, como “Homem-Aranha: Além de Aranhaverso” e “Super Mario Bros. – O Filme”.

Melhor Roteiro Original - 'Anatomia de uma Queda'

O filme foi roteirizado por Justine Triet e Arthur Harari, que construíram uma envolvente narrativa sobre o drama de uma mulher que sofre com a morte repentina do marido.

Melhor Roteiro Adaptado - 'American Fiction'

O filme foi baseado no romance ‘Erasure’, de Percival Everett. A adaptação do roteiro foi feita por Cord Jefferson, em sua estreia oficial em uma produção cinematográfica.