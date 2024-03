Oscar 2024: Liza Koshy leva tombo no tapete vermelho

A atriz Liza Koshy, que está participando da cerimônia do Oscar, levou um tombo durante sua passagem no tapete vermelho da cerimônia. A Queda ocorreu no início da noite de hoje (10) antes do início do evento de celebração do cinema mundial.

VEJA MAIS:

A artista estava usando um vestido longo vermelho, além de um salto enorme, o que pode ter contribuído para o desequilíbrio da atriz, que tentou posar para as tradicionais fotos que ocorrem antes da premiação.

Apesar do momento constrangedor, a atriz não perdeu a compostura e, ainda no chão, sorriu para os fotógrafos que registravam o evento. Para se levantar, ela contou com o auxílio de outras duas pessoas que conseguiram ajeitar o seu vestido.

Além de atriz, Elizabeth Shaila Koshy é também apresentadora, youtuber e comediante estadunidense.