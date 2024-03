Oscar 2024: Transmissão do Grupo Liberal terá debates e opiniões ao vivo

Neste domingo (10), acontece o Oscar 2024. O Grupo Liberal preparou uma transmissão exclusiva no seu canal no Youtube e no Facebook, o portal oliberal.com e o perfil no Instagram do grupo ficarão focados em divulgar os melhores assuntos envolvendo o tema.

A cerimônia da 96ª edição começa às 20h, no horário de Brasília, no Grupo Liberal. Na equipe teremos Jamylle Cook (@jamverss), Rafael Miranda (@raffa72), Marcela Bomfim (@teindicotododia) e Gabriel Sousa (@gabriel.domsousa).

Além do quarteto, o jornalista Ismaelino Pinto (@ismaelinopinto) também estará na transmissão. O profissional marca presença em diversos festivais de cinema pelo Brasil. Conhecedor da arte, ele chega para compartilhar seus conhecimentos com os internautas.

A transmissão segue a mesma linha de 2023, com debates, opiniões e divulgações dos resultados. Formula que foi um sucesso e bastante aceita pelos internautas.

“Acredito que a transmissão deste ano será melhor que do ano anterior, pois vejo que a equipe está mais entrosada e pude acompanhar mais filmes, então espero poder agregar ainda mais na discussão dos indicados. As expectativas estão altíssimas, pois amo cinema e é uma oportunidade incrível estar podendo participar da live do Oscar pela Liberal por mais um ano”, disse Jamylle Cook.

“Minha expectativa para a live sempre é das melhores. Vou estar presente com amigos, batendo um papo descontraído sobre os filmes e do que estiver acontecendo no Oscar ao vivo. Já é nosso terceiro ano seguido com a parceria com o Liberal e fico muito feliz de poder estar à frente desse projeto mais uma vez”, acrescenta Gabriel Souza.

A expectativa para conhecer os vencedores é grande, mas a categoria de “Melhor Filme”, sempre é a mais aguardada. Este ano disputam: Oppenheimer (locação em diversas plataformas); Ficção americana (Prime Video); Anatomia de uma queda (nos cinemas); Barbie (Max ou locação em diversas plataformas); Os rejeitados (nos cinemas); Assassinos da Lua das Flores (Apple TV+ ou locação em diversas plataformas); Maestro (Netflix); Vidas Passadas (nos cinemas); Pobres Criaturas (nos cinemas); e Zona de interesse (nos cinemas).

“Apostas temos diversas, mas alguns filmes têm gerado expectativas e certamente ‘Oppenheimer’ será um dos grandes vencedores da noite e minha aposta para Melhor Filme! Mas, espero e deixo uma torcida para alguns filmes alcançarem estatuetas, como ‘O Menino e a Garça’ para melhor animação, ‘Pobres Criaturas’ e ‘Anatomia de Uma Queda’, de Justine Triet, que alçando a vitória, marcaria também um momento importantíssimo para a representatividade feminina na indústria cinematográfica’, Marcela Bomfim.

Assim como a cinéfila citou, a expectativa para ‘Oppenheimer’ é grande, muito porque o filme já conquistou outros prêmios importantes. “ Com certeza eu tenho apostas, inclusive algumas boas de quem vai levar as estatuetas para casa. Na principal categoria da noite, que é a de melhor filme, sem sombra de dúvidas vai para ‘Oppenheimer’. Além de ser o filme que eu quero que ganhe, também é minha aposta para levar a principal premiação da noite! Já que ele é uma biografia, estilo que sempre vai muito bem na premiação e também vencedor do prêmio do sindicato dos produtores, um dos maiores termômetros para essa categoria, já que ele só deixou de prever o vencedor do Oscar três vezes nos últimos dezessete anos! ”, conclui Rafael.

Acredito que o Oscar não se restringe a uma premiação de cinema. É um evento cultural que ultrapassa fronteiras e conecta pessoas ao redor do mundo. E por proporcionar essa conexão dos amantes da Sétima Arte, nós estamos preparando uma transmissão especial no YouTube do Grupo Liberal não apenas para oferecer entretenimento, mas também para difundir a importância da arte cinematográfica por meio de um time especializado no assunto. Esperamos repetir o sucesso da transmissão do Oscar dos anos anteriores”, disse Felipe Melo, diretor de conteúdo.

Duas categorias também são bastante aguardadas: Melhor Ator e Melhor Atriz. Para a primeira concorrem: Bradley Cooper, de 'Maestro'; Cillian Murphy, de 'Oppenheimer'; Colman Domingo, de 'Rustin'; Jeffrey Wright, de 'Ficção Americana'; e Paul Giamatti, de 'Os Rejeitados'. Já na segunda: Annette Bening, de 'Nyad; Carey Mulligan, de 'Maestro'; Emma Stone, de 'Pobres Criaturas'; Lily Gladstone, de 'Assassinos da Lua das Flores'; Sandra Huller, de 'Anatomia de uma Queda'; e Indicadas a melhor atriz coadjuvante.