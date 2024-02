Oscar 2024: Cinéfilos paraenses fazem suas apostas para os filmes indicados

Os amantes da 7ª arte têm um encontro marcado para o próximo dia 10 de março, quando ocorrerá a 96ª edição do Oscar, uma das maiores premiações mundiais destinadas aos filmes produzidos anualmente pela indústria do cinema.

A cerimônia começará às 20h (no horário de Brasília) e como em todos os anos, traz grande expectativa para os indicados de melhor filme, que nesta edição são os seguintes longas: American Fiction; Anatomia de Uma Queda; Barbie; Os Rejeitados; Assassinos da Lua das Flores; Maestro; Oppenheimer; Vidas Passadas; Pobres Criaturas e Zona de Interesse.

Acompanhar a premiação do Oscar é uma verdadeira tradição para muitas pessoas que são apaixonadas por cinema. É o caso da jornalista Krisllen Coelho, que torce pelos filmes favoritos desde a adolescência.

Essa paixão começou com as novelas, quando era criança, e depois foi evoluindo, esse amor pelo audiovisual até chegar no cinema e séries de TV. Então hoje é um hobby, assistir e acompanhar o que está no ‘hype’, sempre que eu posso assisto aos filmes para poder torcer no Oscar”, relata Krisllen.

Segundo a cinéfila, uma das edições mais marcantes da premiação ocorreu em 2022, com a premiação de melhor filme de ‘No Ritmo do Coração’ (CODA), uma escolha pela academia a surpreendeu.

“Era um filme que não estava muito em alta na época e tinha toda a questão de ser um filme de streaming, mas um longa que tinha uma estética própria e um elenco muito bom. Então essa edição premiou um filme independente e acho que essa foi uma virada de chave muito interessante, de ter produções que não estão ligadas ao cinema americano vencendo como melhor filme, foi especial, assim como ‘Parasita’ foi especial também”, pontua a jornalista.

Apostas do Oscar

Assistir ao Oscar traz consigo uma brincadeira típica dos brasileiros que é fazer o chamado “bolão”, uma lista de apostas para saber quem vai acertar os premiados da noite. Krisllen adora fazer essa disputa saudável com os amigos e sempre se reúne, mesmo que virtualmente, para comentar sobre os vencedores da cerimônia.

“Nesse período ficamos todos falando do mesmo assunto, a gente troca mensagens e ideias sobre os filmes e eu gosto de ouvir as opiniões diversas. Eu confesso que não sou muito boa nos bolões, acabo colocando mais a emoção e não pensando nas qualidades técnicas que são exigidas dos filmes”, conta a paraense.

Krisllen viveu o fenômeno que foi o filme 'Barbie' nos cinemas (Foto: Arquivo pessoal)

E sobre emoção, um filme que certamente ganhou o coração da jornalista é “Pobres Criaturas”, indicado como melhor filme neste ano. O longa tem como protagonista a atriz Emma Stone, artista que também tem a torcida de Krisllen na premiação.

“Pobres Criaturas foi uma grande surpresa, eu adorei, e eu acho que de todas as apostas, que é quase certa, é a Emma Stone ganhar como melhor atriz. Esse filme vem com um ‘hype’ grande, a galera está consumindo o conteúdo agora, e ela ganhou um Bafta também e há uma tradição de as principais premiações, como Globo de Ouro, Bafta, SAG Awards, entre outras, influenciarem no Oscar”, pontua

Apesar de ter sido conquistada por Pobres Criaturas, Krisllen admite que o grande favorito este ano no Oscar é Oppenheimer, filme do diretor Christopher Nolan que já arrancou diversas premiações desde o início do ano.

“Oppenheimer é o favorito pra ganhar melhor filme e embora ele tenha todos os critérios técnicos e ser um filme de Nolan, eu vou me apegar a ‘Pobres Criaturas’, é um filme que é apaixonante a sua fotografia, a atuação da Emma, é um filme que deu um quentinho no coração, mas não ficaria surpresa se for Oppenheimer, porque o Nolan é uma dessas figurinhas carimbadas do Oscar”, conclui a jornalista.

Filmes que Impactam

Quem também está ansioso para a premiação do Oscar neste ano é o jornalista e produtor de conteúdo Francisco Chagas de Souza. Amante do cinema e também da literatura, ele já criou um blog literário onde abordava as adaptações de livros em filmes e como elas se relacionavam nas premiações do Oscar.

Entre os filmes indicados, o destaque para ele é ‘Barbie’, filme dirigido por Greta Gerwig que atingiu a maior bilheteria nos cinemas de 2023, arrecadando US$ 1,441 bilhão. Apesar de ser o seu favorito da lista, ele lamenta que o longa não esteja entre os favoritos da premiação.

“Barbie eu gostaria que tivesse entre os principais filmes, por conta de toda a complexidade que ele teve. Nele a gente pode curtir as várias camadas, é o filme que você pode assistir e só se divertir, ou pode extrair algo que faz diferença na nossa vida de alguma forma”, conta ele, que destaca o fato de Oppenheimer também ser o favorito para ganhar como melhor filme”, explica o cinéfilo.

Francisco Chagas de Souza destaca Barbie como um dos seus favoritos na lista de indicados (Foto: Arquivo pessoal)

Segundo o jornalista, uma grande expectativa este ano está entre as indicadas como melhor atriz, já que muitos apostam em uma disputa acirrada entre Margot Robbie e Lily Gladstone.

“Pelo que a gente já viu na temporada inicial de premiações, a disputa de melhor atriz está entre a Lily Gladstone e a Emma Stone. 'Assassino da Lua das Flores’ é um filme que também traz muitas camadas e discute a presença do mundo dos nativos americanos”, salienta.

Onde assistir ao Oscar?

A premiação será realizada no dia 10 de março, e transmitida para o Brasil pela A HBO Max e a TNT. O início da cerimônia é às 19h (horário de Brasília).