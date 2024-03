Oscar: relembre os brasileiros indicados à premiação e saiba onde assistir

Por 11 vezes o cinema nacional esteve entre os indicados na maior premiação de cinema do mundo, o Oscar. O Brasil concorreu em diversas categorias, como Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Canção Original. A primeira indicação ocorreu em 1945 e a mais recente, em 2020.

VEJA MAIS

“Rio de Janeiro”, de Ary Barroso, marcou a primeira disputa do Brasil pela estatueta, em 1945. A música concorreu como Melhor Canção Original do longa “Brazil” - não está disponível em plataformas de streaming.

Filme "O Pagador de Promessas" (Cinemateca Brasileira / Divulgação)

Após 18 anos, “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte, foi indicado como Melhor Filme Estrangeiro (atualmente, a categoria é denominada Melhor Filme Internacional). Mesmo sem garantir a vitória no Oscar em 1963, a produção foi a única, até hoje, a conquistar a Palma de Ouro - premiação máxima do Festival de Cannes. O longa pode ser conferido no Globoplay.

Filme "O Beijo da Mulher-Aranha" (Cinemateca Brasileira / Divulgação)

Concorrendo em duas categorias, “O Beijo da Mulher-Aranha” foi indicado na edição de 1986. O filme de Hector Babenco, argentino naturalizado brasileiro, disputou como Melhor Filme e Melhor Direção. O filme pode ser assistido no Globoplay.

Filme "O Quartilho" (Paramount / Divulgação)

Pela segunda vez uma produção brasileira é indicada a Melhor Filme Internacional, com “O Quartilho”, em 1996. O longa de Fábio Barreto conta Gloria Pires, Patrícia Pillar, Bruno Campos e Alexandres Paternost. Os filmes estão no catálogo do Globoplay.

Filme "O Que é Isso Companheiro?" (Miramax / Divulgação)

Em 1998, após dois anos, novamente o Brasil esteve entre os indicados. “O Que é Isso, Companheiro?”, com Pedro Cardoso, Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, concorreu como Melhor Filme Internacional. O longa é dirigido por Bruno Barreto e está disponível no Globoplay e no Prime Video.

Filme "Central do Brasil" (Europa Filmes / Divulgação)

“Central do Brasil” marcou o Oscar de 1999 para os brasileiros. Indicado a Melhor Filme Internacional, a obra também levou Fernanda Montenegro a concorrer como Melhor Atriz - até então, a única. A direção é de Walter Salles. As obras podem ser conferidas no Globoplay e no Prime Video.

Curta "Uma História de Futebol" (Divulgação)

A estreia do Brasil na categoria Melhor Curta em Live-Action foi em 2001, com “Uma História de Futebol". O filme de Paulo Machline está disponível no Vimeo. Clique aqui para assistir.

Filme "Cidade de Deus" (Miramax / Divulgação)

Após três anos, em 2004, “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, disputou em quatro categorias: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia. O longa está na Netflix, no Globoplay, no Paramount+ e no Prime Video.

Em 2012, o ritmo brasileiro foi reconhecido novamente, com “Real in Rio”, de Carlinhos Brown e Sérgio Mendes. Concorrendo em Melhor Canção Original, a música faz parte da trilha sonora de “Rio” - disponível na Disney+.

Animação "O Menino e o Mundo" (Espaço Filmes / Divulgação)

“O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, foi o primeiro a disputar como Melhor Animação. O filme, indicado em 2016, pode ser visto no Globoplay, para assinantes do plano Canal Brasil, e no Prime Video.

Documentário "Democracia em Vertigem" (Netflix / Divulgação)

A última indicação brasileira ao Oscar foi em 2020, na categoria de Melhor Documentário. “Democracia em Vertigem” é de Petra Costa e está disponível na Netflix.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)