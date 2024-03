Oscar 2024: conheça os brasileiros que votam na premiação e saiba como os ganhadores são escolhidos

O Oscar, considerado a maior premiação de cinema do mundo, chega a 96ª edição neste ano. A votação para definir os ganhadores de cada categoria foi encerrada na última terça-feira (27) e mais de 50 brasileiros escolheram os favoritos. Fernanda Montenegro, Wagner Moura e Carlinhos Brown são apenas alguns dos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que representam o Brasil. A cerimônia do Oscar 2024 ocorre neste domingo (10), no Teatro Dolby em Los Angeles, Estados Unidos.

Entre as mais de 10 mil pessoas da Academia, 53 são brasileiros. Em destaque, estão Alice Braga, Carlinhos Brown, Carlos Saldanha, Fernanda Montenegro, Ilda Santiago, Kleber Mendonça Filho, Petra Costa, Rodrigo Santoro, Selton Mello, Sônia Braga e Wagner Moura.

Confira a lista completa de brasileiros que participam da votação do Oscar

Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Affonso Beato (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Alice Braga (atriz)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Cacá Diegues (diretor)

Carlinhos Brown (compositor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carolina Markowicz (diretora)

Daniel Rezende (diretor e montador)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernanda Montenegro (atriz)

Fernando de Goes (cientista de computação)

Fernando Meirelles (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Atala (documentarista)

João Moreira Salles (documentarista)

José Padilha (diretor)

Karen Akerman (editora e produtora)

Karen Harley (montadora)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Santoro (ator)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sara Silveira (produtora)

Selton Mello (ator e diretor)

Sérgio Mendes (compositor)

Sônia Braga (atriz)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Wagner Moura (ator e diretor)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Walter Salles (diretor)

Como se tornar membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas?

Para se tornar membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é necessário ser profissional de cinema e trabalhar com produção de filmes. Atores, produtores, roteiristas, compositores, animadores e maquiadores são algumas das funções aceitas na Academia. No total, são 18 filiais para os ofícios. A categoria Members-at-Large é destinada àqueles que trabalham como representantes no cinema.

Quem se candidata ao cargo deve ser indicado por dois membros do ramo desejado na Academia. Por exemplo, um ator deve ser indicado por outros dois atores. As indicações e candidaturas são avaliadas pelos comitês da área e consideradas pelo Conselho de Governadores da Academia. O possível membro, se aceito, receberá um convite.

Pessoas indicadas ao Oscar, como Fernanda Montenegro, Fernando Meirelles e Petra Costa, são consideradas membros por adesão e não precisam de patrocinadores.

Como funciona a escolha dos indicados e votação no Oscar?

Para concorrer ao Oscar, os filmes devem ser inscritos por produtores e distribuidoras, seguindo as regras que os tornam elegíveis. Essa diretriz é válida a todas as categorias, exceto para Melhor Filme Internacional, na qual a obra é indicada pelo comitê de cada país.

Na categoria de Melhor Filme, todos os membros ativos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas votam - diferentemente das demais, que contabilizam os votos apenas dos membros do ramo. Por exemplo: atores votam em atores, diretores em diretores, produtores em produtores e assim por diante.

A votação nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Animação pode ser feita por todos os membros que optarem em votar. Para isso, é necessário ter assistido uma porcentagem mínima dos filmes elegíveis determinada pela Academia.

Após a escolha dos indicados, todos os membros ativos da Academia podem votar em todas as categorias. O mais votado se torna o vencedor, exceto no caso de Melhor Filme. Nesta categoria, o sistema de “voto preferencial” é considerado: cria-se um ranking com os longas indicados e aquele que ficar em primeiro lugar em mais de 50% das listas é o premiado. Caso a porcentagem não seja alcançada, a empresa que administra, PricewaterhouseCoopers, redireciona os votos da produção que menos alcançou o primeiro lugar ao filme que ficou em segundo lugar na lista daqueles que o colocaram em primeiro.

A votação é feita por meio de cédulas online, com votos tabulados pela PricewaterhouseCoopers. Os resultados da 96ª edição do Oscar serão anunciados neste domingo, 10, no Teatro Dolby em Los Angeles, Estados Unidos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)