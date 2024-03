Oscar 2024: Relembre os filmes que marcaram para sempre a premiação

O Oscar, a premiação mais aguardada do cinema mundial, está programado para acontecer no próximo dia 10 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, nos EUA.

Para ficar no clima do evento e aumentar as expectativas dos filmes que concorrem neste ano, confira abaixo uma lista com 7 filmes que marcaram a cerimônia e o coração dos amantes da sétima arte.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

Legenda (Foto: Reprodução)

A trilogia de O Senhor dos Anéis é uma recordista no número de premiações no Oscar e o 3º filme da saga foi a consagração completa do enorme sucesso dirigido por Peter Jackson. O longa conseguiu vencer em 11 categorias da premiação, incluindo melhor filme e melhor direção para Jackson. A marca só é igualada por Ben-Hur em 1960 e Titanic em 1998.

Central do Brasil

Legenda (Foto: Reprodução)

Um marco histórico para sempre nas produções de filmes brasileiros, Central do Brasil foi indicado como Melhor Filme Internacional em 1999, e colocou os holofotes de todo o mundo sobre o cinema brasileiro. A indicação do longa dirigido por Walter Salles trouxe mais visibilidade para as produções nacionais e incentivou que novos projetos de cinema fossem desenvolvidos no Brasil. Outro marco no Oscar foi a indicação de Fernanda Montenegro, que é até hoje a única atriz brasileira a ser indicada como melhor atriz no Oscar.

Shrek

Legenda (Foto: Reprodução)

A animação que conta a história do ogro verde e rabugento ganhou corações de todos os tipos de público, o que inclui a academia do Oscar. O filme, dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, foi o primeiro a vencer a categoria de Melhor Animação no Oscar, em 1998. Para produzir a animação, mais de 275 pessoas trabalharam continuamente durante 4 anos de produção.

O Exorcista

Legenda (Foto: Reprodução)

Considerado um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos, O Exorcista marcou para sempre a história do Oscar por ser a primeira vez que a academia premiou um filme deste gênero. Dirigido por William Friedkin, o longa concorreu em 10 categorias, incluindo Diretor, Design de Produção, Fotografia, Edição e também nas categorias de atuação, com as performances brilhantes e devastadoras de Ellen Burstyn, Jason Miller e Linda Blair. Apesar de tantas indicações o filme venceu apenas em Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Som.

Cidade de Deus

Legenda (Foto: Reprodução)

Outro filme brasileiro que definitivamente deixou sua marca no Oscar. Na cerimônia de 2004, o longa, dirigido por Fernando Meirelles, recebeu as indicações de melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Edição. Cidade de Deus teve um impacto enorme nos cinemas do EUA e foi citado por veículos da imprensa internacional como uma das produções audiovisuais mais inovadoras de todos os tempos.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Legenda (Foto: Reprodução)

O filme dirigido por Daniels quebrou paradigmas na premiação de 2023 por ser uma produção muito diferente das que costumam ganhar apreço pela academia, e mesmo assim, conseguiu vencer em sete categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é visto hoje como um respiro para a premiação do Oscar, já que representa um novo olhar da cerimônia com filmes mais ousados e que fogem da estética padronizada dos filmes norte-americanos.

Mad Max: Estrada da Fúria

Legenda (Foto: Reprodução)

Filmes de ação, assim como de fantasia, geralmente são esnobados no Oscar, mas “Mad Max: Estrada da Fúria” quebrou barreiras ao ser indicado em 10 categorias e vencer em seis, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.

O longa de George Miller dominou a premiação de 2016 por ser um filme eletrizante, que conseguiu agradar mesmo aqueles que não enxergam tanta graça em explosões e tiros jorrando na tela do cinema.