Pedro Pascal é anunciado em "Gladiador 2" e coleciona nove trabalhos encaminhados

O ator Pedro Pascal está vivendo a melhor fase da carreira com os inúmeros convites de trabalhos. No último final de semana, o nome dele foi anunciado para o elenco de "Gladiador 2". O filme tem estreia prevista para 22 de novembro de 2024 e será focado em Lucius, filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Commodus (Joaquin Phoenix). Paul Mescal fará Lucius.

Pedro se tornou o homem do momento em Hollywood, com duas séries de sucesso: “The Last of Us” na HBO e HBO Max e “The Mandalorian” no Disney+. Ele também assinou contrato para o filme de Ridley Scott. Ao todo, Pedro está com nove trabalhos encaminhados.

Pedro Pascal encabeça o elenco do curta-metragem gay de faroeste “Strange Way of Life”, roteirizado e dirigido pelo espanhol Pedro Almodóvar. O filme também traz Ethan Hawke e Manu Ríos no elenco. A estreia acontece neste mês no Festival de Cannes.