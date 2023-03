Brasileiro chama atenção por semelhança com ator Pedro Pascal

O ator chileno-americano Pedro Pascal, de 47 anos, é um dos nomes mais com comentados atualmente. No Brasil, um jovem paulista viralizou nas redes sociais pela semelhança com o astro que tem arrancado elogios do público.

O latino tem feito sucesso na série "The Last Of Us" e já trabalhou na produção da Netflix "Narcos", ao lado de Wagner Moura.

Pedro Gedo mora em Mirassol, em São Paulo, e participou de um vídeo do Tiktok, onde são feitas comparações entre ele e o ator. As visualizações ultrapassam os 2 milhões e a repercussão chegou até a emissora Univision, com sede nos Estados Unidos.

Na biografia do perfil do jovem está escrito: "Olá, falam que pareço o Pedro Pascal".

Os comentários no vídeo que viralizou são diversos. Muitos até são de pessoas fora do Brasil. "O cara provavelmente está tendo o melhor ano de sua vida por causa do Pedro [ator]", disse um internauta em comentário feito em inglês.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)