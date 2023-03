Espiritualista faz previsão de quem voltará para a casa do BBB23; confira

A Casa do Reencontro do BBB23 tem dado o que falar e o público está ansioso para saber quem são os dois ex-participantes que voltarão para o jogo. O resultado a gente vai descobrir nesta quinta-feira (23), durante a edição do programa. Mas a espiritualista e psicalista, Kélida Marques, já fez a previsão da dupla que será salva na repescagem.

Marília, Gabriel Fop, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa estão confinados na Casa do Reencontro enquanto disputam pelas duas vagas no BBB23. A famosa vidente, Kélida Marques, revelou que o público pode ficar perplexo com o resultado.

A espiritualista destacou que Fred Nicácio é o mais provável de voltar para jogo, já que o médico foi um dos que mais movimentou a casa, inclusive apontado como um dos grandes protagonistas da edição. Além de ter conquistado o público pelo carisma, representatividade e, é claro, muitos memes.

Sobre a dupla que voltaria para o programa, Kélida aposta também em Larissa como forte candidata, ultrapassando Key Alves, que é uma das favoritas em várias enquetes não oficiais. "Eu vejo a energia do Fred Nicácio e da Larissa, os dois tendo essa coisa muito potente", disse a vidente.

Nicácio, que sofreu intolerância religiosa por parte de outros participantes, demonstrou estar muito abalado e inseguro por ter que voltar a conviver com essas pessoas. "O Fred está muito inseguro, emocionalmente abalado e muito frágil. Ele precisa se fortalecer emocionalmente", avaliou Kélida Marques. "Eu vejo a energia do Fred Nicácio e da Larissa, os dois tendo essa coisa muito potente", disse a vidente, que ainda reforça o favoritismo dele. "Fred é o favorito, Larissa também tem uma grande chance, pode dar certo", aposta.

Apesar de já ter nomes na ponta da língua, a espiritualista diz que a votação pode surpreender o público. "Eu vejo o Gabriel despontando nessa repescagem. A Marília é muito interessante, porque ela conquistou parte do público e também aparece para mim", prevê. "Mas os três, Fred, Larissa e Gabriel, são os que têm mais chance de voltar nessa repescagem", concluiu Kélida.

Na enquete do OLiberal, Larissa está na frente com 23% dos votos e Key Alves em segundo lugar com 22%. Fred Nicácio só aparece em quarto lugar, com 17% dos votos, logo atrás da paraense Paula Freitas com 20%. Já na parcial do portal UOL, Key Alves está na liderança com 23,40%. Larissa está logo atrás com 23,27%. Nicácio começou na liderança, mas também despencou para a quarta colocação.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)