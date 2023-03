Andressa Urach reconhece surto psicótico e busca recuperar a guarda do filho

Nos últimos meses, Andressa Urach teve atitudes bastante complicadas, que resultaram na perda da guarda do filho, Leon, de um ano e dois meses. A ex-fazenda teve um surto psicótico grave e assustador em que arriscou a vida do filho, ao imaginar que ele precisava ser sacrificado para Jesus Cristo. O ex-marido, Thiago Lopes, filmou a cena e ela então, perdeu a guarda.

Segundo Urach, "estou estável, faço acompanhamento uma vez por mês no hospital e tenho qualidade de vida”, disse, reforçando que não faz mais uso de entorpecentes. “Drogas nunca mais. Isso já faz nove anos. Meu casamento foi como um jardim. Se você não cuida, vem a erva daninha e toma conta das flores. Nós não cuidamos”, explicou.

Andressa afirmou ainda que não aceitava o fato de ter sido internada, mas agora consegue enxergar por outro prisma. “Hoje eu entendo o porquê de ter ficado internada no hospital psiquiátrico. Quando você está nesse estado, não tem o domínio das coisas. Nesses estados podem acontecer surtos psicóticos. Comecei a acreditar que Jesus ia voltar, eu perdi a noção do que era real e do que não era”, relatou.

