Andressa Urach anuncia entrada no OnlyFans: 'Espero vocês'

Entre especulações e negativas por parte da própria ex-miss Bumbum, finalmente os fãs de Andressa Urach receberam a notícia tão esperada. E foi a modelo quem confirmou em primeira mão: está entrando para o OnlyFans.

Aos 35 anos e em plena forma, Andressa usou sua conta no Instagram para anunciar, na noite desta terça-feira (14), que abriu um perfil na plataforma de conteúdo adulto. Na postagem, a modelo e ex-pastora aparece curtindo um passeio de barco em dia ensolarado vestindo um comportado, porém arrojado, maiô preto.

Na legenda da foto, a mensagem: "Brasil, cheguei no Only Fans. Espero vocês lá". Nos comentários, reações contraditórias. Enquanto alguns comemoraram a decisão da loira com frases do tipo "Ansioso", "Assinando já" e "Vai ser incrível", outros criticaram a sua inconstância.

Solteira desde que oficializou o término do casamento com o empresário Thiago Lopes, no fim de novembro de 2022, Andressa vem de uma sucessão de acontecimentos negativos que incluíram uma internação compulsória pelo ex-marido em uma clínica psiquiátrica, onde permaneceu por 20 dias, após um "surto" em que chegou a ameaçar sacrificar o filho Leon, com apenas dez meses.