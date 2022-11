Após internação em hospital psiquiátrico, Andressa Urach renova o bronze: "A mãe tá on"

Após um surto psicótico que a fez ser internada em uma clínica psiquiátrica, a influenciadora Andressa Urach voltou para as redes sociais, nesta segunda-feira (21), mostrando o resultado de um bronzeamento artificial. Acompanhada da mãe, Marisete de Faveri, a ex-vice miss bumbum aproveitou o dia para renovar o visual em uma clínica de Spa. "A 'mãe tá on' e com marquinha de bronzeamento", disse ela na publicação. Confira:

Andressa ficou 20 dias internada na ala psiquiátrica de um hospital, após tentar machucar o próprio filho, segundo contou o ex-marido da modelo, Thiago Lopes. Em decorrência do episódio, o empresário pediu a guarda do filho.

Após ter recebido alta do hospital, Andressa voltou para casa com os familiares. “Oi, gente. Tudo bem? Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim”, disse a ex-Fazenda em vídeo publicado no YouTube. Veja:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)