Mãe de Andressa Urach rebate genro e nega que filha tenha oferecido neto para sacrifício

Com Andressa Urach internada após um surto psicótico, a mãe da influenciadora, Marisete De Faveri, usou as redes sociais para desmentir o genro Thiago Lopes, que afirma que a ex-mulher ofereceu o filho deles, Leon, para um ritual religioso, ameaçando a integridade física do bebê de apenas nove meses.

A internação de Andressa foi revelada na web pelo próprio ex-marido, no último domingo (13). A família passou por uma situação "assustadora", afirmou ele, ao contar a versão do ritual religioso. No vídeo, Thiago também comunica que está ajuizando uma ação de divórcio com pedido de guarda do filho.

A mãe da ex-modelo também foi às redes desmentir Thiago. Ela afirma que o genro não contou a realidade sobre o estado de saúde da filha e o responsabilizou pelo estado da influenciadora, o que sugere que Vanessa atravessa sim problemas de saúde de ordem psicológica.

"É fácil dizer por aí que ela surtou, difícil é você falar a verdade. Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também", postou.

Poucos dias antes da declaração de Tiago, Marisete justificou a ausência da filha alegando motivo de saúde, mas sem entrar em detalhes.