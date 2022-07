Filho de Andressa Urach se revolta após ela apagar vídeos no Youtube

O filho de Andressa Urach, Arthur, publicou diversos stories no Instagram revoltado com a mãe. Isso porque, sem ter a permissão do jovem, a modelo entrou no canal do YouTube de seu filho e da nora, Brenda Medeiros, e excluiu diversos vídeos.

“Para vocês verem que mãe boa, não é mesmo? Ela acabou de entrar no meu canal e excluiu boa parte dos meus vídeos. E ela cancelou o meu número, tá bom? Mesmo a gente pagando”, esbravejou o jovem. Arthur descobriu que foi Andressa porque um dos dispositivos da modelo estava aparecendo nas informações do canal. “Preciso dizer mais alguma coisa?”, começou.

Brenda também se pronunciou e disse que estava inconformada com a situação. “Já tentamos contato com o YouTube para tentar ter nossos vídeos de volta e mudamos a senha do nosso canal. E, para quem não sabe, isso que aconteceu em nosso canal é crime. É invasão e não pode, é errado”, desabafou.

O motivo da atitude de Andressa seria por um dos últimos vídeos de Arthur, que revelou uma a briga com a mãe. O jovem se mudou de cidade para evitar contato com Andressa.

“Um dia eu estava com muita dor na barriga e falei apra ela, sabe o que ela fez? Me levou para o hospital? Não. Me levou para a igreja às seis da manhã e foi para ao presídio cuidar das pessoas, como ela disse para mim. Me deixou com os pastores na igreja e voltou de noite. Quando eu estava agonizando de dor, ela me levou para o hospital”, revelou na publicação.

