Andressa Urach sofre surto psicótico, tenta sacrificar filho pequeno e é internada, diz marido

A ex-Fazenda e ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach, está internada há duas semanas numa clínica psiquiátrica após um "delírio psicótico místico". A informação foi repassada pelo marido da digital influencer, Thiago Lopes, num vídeo publicado nas redes sociais. De acordo com o empresário, Andressa está sendo medicada e não tem previsão de alta.

“Há duas semanas a Andressa Urach foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade”, começou ele. Em seguida, relatou como foi o surto que pôs em risco a vida de Leon, segundo filho de Andressa, mas o primeiro com o empresário.

VEJA MAIS

“Na noite da madrugada de sábado, a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa, foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e a da minha mãe. Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar”, finalizou. Confira o relato completo:

O marido de Andressa também explica que ela é diagnosticada com o Transtorno de Borderline, o que explicaria as mudanças repentinas de comportamento e crises. “Além do borderline que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata”, disse Thiago.

Separação depois do surto psicótico

Após o surto, Thiago Lopes anunciou a separação e disse que está em processo para pedir a guarda da criança de oito meses. “Não é fácil manter um casamento assim, precisa ter muito esforço. Com o Borderline já era difícil, agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável até um relacionamento social da Andressa, imagina um casamento!”, contou.

Temendo novas crises da esposa, ele justifica a atitude afirmando que é para resguardar a integridade física do filho. “Por isso, eu estou ajuizando uma ação de divórcio, com pedido de guarda do Leon, por motivos lógicos. Eu consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram após o surto psicótico da Andressa. A médica psiquiátrica chegou a ouvir alguns trechos, mas não inteiro”

Controvérsias

Apesar das declarações e a internação de Andressa, a mãe da ex-modelo, Marisete De Faveri, escreveu em rede social: "É fácil dizer por aí que ela surtou... Difícil é você falar a verdade! Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também", declarou. Já em outras publicações, ela soltou algumas indiretas, como "Não confie em tudo o que você vê. Até o sal parece açúcar", escreveu em um. "Atitudes, porque falar até papagaio fala", dizia outro.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)