Vídeo: Andressa Urach registra B.O contra o ex-marido; ex a acusa de mentir

A modelo Andressa Urach desabafou em um vídeo publicado neste sábado, 11, em seu canal oficial no YouTube sobre estar sendo perseguida pelo marido e que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), após ter sido impedida de ver o filho Leon, de 11 meses. Thiago Lopes, ex-marido de Andressa, negou as informações e publicou prints de uma conversa com a mãe de seu filho, chamando-a para passar um dia com a criança, mas não obteve respostas.

"Eu não impeço a Andressa de olhar. Ela tem toda a liberdade de vir olhar a hora que ela quiser. Inclusive veio vê-lo só hoje, depois de todo esse tempo longe. Mas só quis ficar um minuto com ele. Pegou algumas coisas dela que ainda estavam aqui e foi embora", disse ele no Story do Instagram.

Após o vídeo publicado no Youtube, Thiago reagiu. "Meu Deus, essa mulher é terrível. Que vídeo mentiroso. Agora está inventando que sou perigoso. Ela sequer respondeu", disse o pai da criança.

"Já fui à polícia ontem fazer o boletim de ocorrência. Recebi a orientação de ficar longe dele. Mulheres, denunciem", Andressa incentivououtras mulheres. Ela ta,bém contou que teria sido "despejada de casa". No vídeo ela conta que foi despejada da casa que morava com o marido, no Rio Grande do Sul e que ele teria jogado para o lado de fora os seus pertecences em sacos de lixo. "Para você ver o caráter de uma pessoa. Infelizmente, esse é o pai que eu escolhi para o meu filho. Eu estou tão horrorizada, que eu não tenho nem palavras para falar sobre isso", disse Andressa.

A confusão teria começado no início da semana passada, quando o ex-marido disse que ela foi à Santa Catarina se prostituir. "Eu acho tão ridículo, tão hipócrita, o que meu ex está fazendo. Eu queria perguntar para ele: 'Como que ele me conheceu?' [...] Quero pedir para as minhas colegas que são garotas de programa. Quando você sair com meu ex-marido, filma ele pra mim, por favor, e expõe ele na rede social, porque ele está aqui pagando de santinho", pediu.

