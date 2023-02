Andressa Urach rebate ex-marido ao ouvir que voltou a se prostituir

O ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, relatou em vídeo publicado no youtube que a modelo teria voltado a se prostituir. No vídeo, Thiago fez acusações de que Andressa estaria se prostituindo em uma viagem a Santa Catarina com as amigas, e que esse teria sido o motivo dele não permitir que ela levasse seu filho Leon, que faz 1 ano este mês.

Thiago também expôs algumas situações causadas pelo transtorno de bipolaridade de Andressa. A modelo rebateu dizendo que o ex-marido a teria conhecido como garota de programa e ainda disse que Thiago queria apenas os seus ‘15 minutos de fama’ .

“Se você quer fama, toma, querido. Brilha muito, arrasa!”, ironizou Andressa.

No vídeo, o ex-marido diz que reatou o casamento quatro vezes e a modelo ressalta que o atual término é definitivo.

“Queria perguntar para ele: como me conheceu? Ele é tão bom, santo, puro… se ele fosse tão de Deus, por que eu queria tanto sair desse relacionamento?”, disse.

Finalizando, Andressa Urach disse para Thiago ser feliz, arrumar outra mulher linda e maravilhosa, e que destacou que torce pelo sucesso do ex-marido.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)