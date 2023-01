Mesmo separados, Andressa Urach e ex-marido vivem sob o mesmo teto: 'Decidimos criar Leon juntos'

Andressa Urach, ex-participante do reality show A Fazenda, voltou a se tornar assunto nos portais de notícias após ter sofrido um surto em outubro de 2022. Na época, seu então marido Thiago Lopes anunciou a separação da ex-modelo, que ficou 20 dias internada em uma clínica psiquiátrica.

Mesmo com o fim do casamento, após a recuperação de Urach, o casal voltou a morar sob o mesmo teto. Em entrevista ao portal Quem, a escritora afirmou que a decisão se deu para que ambos possam cuidar do filho Leon, que atualmente tem 11 meses.

Atualmente produzindo vídeos para o Youtube, Urach declarou que o clima entre ela e o ex-marido é de paz e harmonia e garantiu que eles estão dormindo separados e não tiveram recaídas desde que decidiram pelo fim do matrimônio.

“Quando saí do hospital, fiquei uma semana, mais ou menos, na casa da minha mãe, tentando entender tudo que estava acontecendo. Depois dessa semana, eu e o Thiago nos aproximamos novamente e, daí, decidimos criar o Leon juntos. A gente sentou, conversou, e achou que era melhor ter os dois presentes, porque sabemos que não é bom para a criança ter pais separados”, revelou Urach durante a entrevista.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)