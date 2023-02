Andressa Urach quer ficar milionária no OnlyFans

Logo após anunciar a abertura de perfil no OnlyFans, a modelo Andressa Urach, recém-separada e, agora, também ex-pastora evangélica, anunciou os detalhes do conteúdo sensual e erótico que irá comecializar na plataforma adulta. Em entrevista ao Splash, do Uol, ela adiantou que vai postar fotos sensuais e também ousadas, incluindo nudes, para quem puder pagar por isso. "É tudo muito novo para mim, ainda estou descobrindo, mas com certeza quero ficar milionária, a ideia é essa", destacou a loira.

"O que me fez entrar para o OnlyFans foi a curiosidade. Ouvi muitas pessoas falando sobre na mídia. Coloquei o valor máximo da plataforma para os assinantes, US$ 50 (cerca de R$ 261), mas no privado, quem quiser, poderá pagar para ter nudes também", revelou.

VEJA MAIS

O valor de fotos mais ousadas de Andressa Urach será entre US$ 50 a US$ 100 (de R$ 261 a R$ 523) dependendo do que for pedido pelo fã.

Ao anunciar que entraria para o OnlyFans, Andressa recebeu críticas de alguns seguidores do Instagram e rebateu. "Isso é preconceito, até porque o OnlyFans é apenas um trabalho, não vejo problema nenhum", disse.

Ela estava casada com o empresário Thiago Lopes, também evangélico, com quem teve um filho, Leon, de um ano. Eles se separaram em novembro de 2022. Na época, Andressa tinha saído de uma clínica psiquiátrica, após 20 dias de internação. Thiago foi quem internou a então esposa, alegando que ela teve um surto, em que Andressa ameaçou sacrificar o filho.

Após a fase turbulenta, a modelo diz que, hoje, vive o momento mais feliz na vida:

"Sou livre e faço o que eu quero, a hora que eu quero. Aprendi muito com as experiências e acho que hoje estou na melhor fase".

VEJA MAIS