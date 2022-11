Musa do OnlyFans que não se depila e não usa desodorante diz que lucra R$ 160 mil por mês

Após largar o emprego em uma cafeteria e deixar de lado os seus estudos na Universidade dos Estados Unidos, Hairy, a musa do OnlyFans de 20 anos vem fazendo sucesso na plataforma de conteúdo adulto por não depilar as axilas, não usar desodorante e faturar quase 30 mil euros por mês, o equivalente a R$ 160 mil na cotação atual.

Cherry The Mistress, como é conhecida na rede, revelou ao site Daily Mail Austrália que resolveu virar uma adepta da plataforma por não conseguir ter dinheiro o suficiente para pagar suas contas. "Eu ouvi falar do OnlyFans durante o início da pandemia, quando também comecei a ir para a faculdade e viver sozinha. Eu estava trabalhando em uma cafeteria e achei muito difícil ter dinheiro suficiente para pagar todas as minhas contas e viver confortavelmente, então comecei uma conta", disse ela, alegando que estudava ciências psicológicas para ser terapeuta sexual.

"Levaria mais de 10 anos para ganhar o dinheiro que faço agora... Eu planejo fazer o OnlyFans pelo maior tempo que eu puder. Eu vejo modelos que estão em seus 40 e 60 anos fazendo OnlyFans e isso definitivamente me inspira", continuou.

Pedidos inusitados

Segundo a jovem, para conseguir o lucro mensal, ela faz cerca de 25 a 30 horas de conteúdo por semana e passa outras 30 a 40 horas promovendo e programando suas publicações. Além disso, ela ainda recebe alguns pedidos inusitados, como sentar em bolos, humilhar homens pelo tamanho do pênis e fingir ser mãe de alguém, então decide se vai ou não acatá-los.

"Acho que muitos dos meus fãs adoram que eu não use desodorante, porque é algo que eles não veem com frequência", contou ela, que já foi chamada de Chewbacca por um homem. "Me disseram que sou nojenta, não tenho higiene, que preciso depilar o meu corpo e que nunca vou encontrar um namorado, o que é engraçado porque tenho um. Eles que vão morrer sozinhos", ponderou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)