Torcedor de clube da Inglaterra libera OnlyFans da esposa para atacante; entenda

Cada torcedor tem uma forma de comemorar uma vitória do seu clube de coração. Mas por vezes, algumas atitudes rendem histórias no mínimo inusitadas. O atacante inglês Tom Knowles, do Walsall-ING - da quarta divisão inglesa -, foi recompensado com acesso grátis ao OnlyFans da esposa de um ilustre torcedor.

Após a classificação do Walsall contra o Stockport para a quarta rodada da Copa da Inglaterra, Cheffie Shot, que é ator e produtor de cinema pornô e casado com a atriz pornô Melody Pleasure, escreveu no Twitter: "Você ganhou um mês de graça na conta da minha esposa. Mande uma mensagem privada para organizarmos isso!".

De acordo com o jornal britânico Daily Star, Cheffie tomou essa atitude durante as comemorações da classificação do Walsall. Já o atacante, Tom Knowles, ainda não revelou se aceitará a oferta. Vale lembrar, na próxima fase, o Walsall enfrenta o Leicester, da Premier League.