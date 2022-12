Modelo do OnlyFans, Rachel Mee, morre aos 25 anos

A influenciadora e dançarina Rachel Mee, conhecida na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans como Rachel Kaitlyn, morreu, aos 25 anos, poucos dias antes do primeiro Natal de seu filho Kyro. A amiga da modelo, Claire Robinson desabafou sobre a situação da criança: “Este Natal será o primeiro de Kyro e de forma devastadora, sua mãe não estará lá.”

No começo de dezembro, Rachel comentou nas redes sociais que 2022 estava sendo um “ano mais difícil possível”. Ela possuía 40 mil seguidores somente no Instagram.

A causa da morte não foi divulgada, mas a amiga confirmou ao The Sun: “Rachel infelizmente perdeu sua batalha contra as pressões deste mundo. Estamos todos muito tristes com esta notícia devastadora, como este mundo falhou com uma jovem tão bonita e como ela sentiu que não tinha outra opção a não ser não estar mais aqui”.