Antes do OnlyFans: saiba quais eram as profissões de musas da plataforma

Responsável por um público internacional, espalhado por todo o mundo, a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans já transformou vidas no Brasil. Pessoas que trabalhavam originalmente como policiais, professoras e pastoras, por exemplo, viram no oferecimento de imagens sensuais e eróticas na internet um novo caminho para geração de renda e ascensão social, além de proporcionar fama. Conheça algumas trajetórias.

Flávia Oliver

Entrevistada do Grupo Liberal em outubro, no videocast “Libcast para maiores”, a atriz Flavia Oliver é um exemplo de alguém que veio da televisão para o mundo do OnlyFans. Ela ficou famosa incialmente ao participar das pegadinhas do Programa João Kleber Show, da Rede TV! no qual encenava situações eróticas, o que a aproximou do público do OnlyFans.

Lexi Luna

Antes professora, a musa estadunidense Lexi Luna abandonou o ofício de educadora para dedicar-se ao OnlyFans. Em entrevista ao jornal Daily Star, ela relatou que trabalhou em condições difíceis, em locais de baixa renda. “Eu não recebi um aumento em cinco anos! Eu nunca seria capaz de economizar e ter a vida que eu queria. A pornografia me permite isso”, afirmou.

Nikole Mitchell

Nikole Mitchell, nascida nos Estados Unidos, é uma das musas que possui a trajetória mais curiosa. Ela deixou o posto de pastora evangélica, início uma carreira de stripper até começar a trabalhar com o conteúdo da plataforma OnlyFans. “Eu sou tão afortunada, grata e apaixonada”, escreveu ela em uma rede social