Musa do OnlyFans diz ter problemas para se vestir por tamanho do bumbum: 'Uma luta'; vídeo

A musa do OnlyFans Maria Gjieli compartilhou uma dificuldade um tanto inusitada na hora de se vestir: o tamanho do bumbum. Em um vídeo publicado no Instagram, a influenciadora divulgou para os seus seguidores um registro do problema que enfrenta todos os dias ao tentar passar alguma calça pelo seu quadril.

Na rede social, a criadora de conteúdo adulto publicou um vídeo no qual aparece na frente do espelho tentando colocar uma calça branca. "É uma luta! Coisa de mulher com perna grossa e bumbum grande", brincou ela, enquanto fazia movimentos para tentar fazer a calça passar pelo corpo. Veja:

A publicação recebeu quase 500 mil visualizações e mais de mil comentários dos seus quase 2 milhões de seguidores, e apesar de ser visto como algo sexy por uns, foi criticada por outros. "Você pode apenas colocar um tamanho maior" sugeriu uma. "Isso não é grosso, isso é anormal", comentou outro. "Tenho certeza que a maioria das garotas não se importaria com esse problema", alegou um.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)