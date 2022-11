Micro pijama de Geisy Arruda rouba a cena na web e internautas elogiam: 'espetáculo!'

Os seguidores de Geisy Arruda foram surpreendidos na última quinta-feira (17) quando a influencer surgiu usando um pijama muito sensual na web. Em uma publicação no Instagram, a musa posou com a peça pequena e estampada e deixou os fãs babando.

Na publicação, Geisy faz carão e diversas poses que valorizam as curvas ao usar o micro pijama rosa com estampas. Na legenda da postagem, ela escreveu: “eu quero ser o Sol que ilumina o teu verão. Aliás, quem tá com saudades do verão?”

Logo após compartilhar o clique, centenas de internautas deixaram comentários elogiando as curvas sensuais de Geisy. “Você é o sol que ilumina até minha noite”, escreveu um fã. “Vai com calma que o coração não aguenta”, disse um segundo internauta. “Conjuntinho lindo. Sua cara. Espetáculo!”, elogiou um outro seguidor.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)