Geisy Arruda revela que tem vídeos eróticos guardados: 'Quero deixar as pessoas excitadas'

Geisy Arruda vem apostando no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, onde cobra uma mensalidade para ter acesso a seus vídeos eróticos. A influencer conta que resgatou vídeos caseiros que produziu para os ex-namorados para disponibilizar. As informações são do UOL.

Para ter acesso aos vídeos de Geisy na plataforma, é preciso pagar uma mensalidade de US$ 29,90 (cerca de R$ 167) ou pacotes de três ou seis meses com desconto. "É um pouco mais caro porque vou dar um meu melhor. Literalmente. Há coisas que só o meu ex-namorado viu e eu não apaguei por dó. Quem paga tem essa exclusividade. É como se eles [os assinantes] fossem os meus namorados. É assim que eu os trato", garante a influencer.

"Tenho um acervo pessoal grande. Namorei muitos anos um rapaz que morava em Recife e outro de Portugal. Por namorar à distância, estou acostumada a fazer vídeos caseiros, eróticos. Nunca apaguei esses vídeos porque sempre achei muito sexy e bonitos. Aos poucos vou liberá-los porque é muita coisa", completa a musa.

Geisy explica o motivo de investir no audiovisual erótico: "Óbvio que quero dinheiro, mas muito mais do que isso quero deixar as pessoas felizes e excitadas. Dinheiro é reconhecimento, mas estou mais preocupada em fazer o melhor que posso".