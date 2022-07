Geisy Arruda fala sobre faturamento na plataforma OnlyFans: 'É meu ganha-pão'

Famosa por usar suas redes sociais para falar sem filtro sobre sexo, Geisy Arruda é um dos rostos conhecidos que também estão presentes na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. A modelo afirma ter sido a pioneira no site, quando abriu a sua conta no último ano. As informações são da revista 'Quem'.

VEJA MAIS

"Eu apostei primeiro nesse mercado, as pessoas tinham muito receio. Mas eu respiro p*taria. É meu ganha-pão", disse a influenciadora.

Geisy não revelou quanto fatura no OnlyFans e na plataforma brasileira Privacy, mas o sucesso dela é perceptível, visto que um mês de assinatura de seu perfil no site internacional custa U$ 30, cerca de R$ 162, e a mensalidade da Privacy sai por R$ 89,90. Nos dois perfis, ela soma diversas curtidas.

"É uma grana extra boa e que ajuda bastante. É como posar nua toda semana, só que agora é virtual", contou Geisy.

Segundo ela, não é tão simples produzir conteúdo erótico, já que conta somente com a ajuda do empresário que filma e fotografa suas produções. Os figurinos, maquiagem e locação é tudo responsabilidade de Arruda. "Vou na 25 de março, compro todos os enfeites. Tem que ter criatividade. Faço fotos e vídeos temáticos. Eu mesma trato todas as fotos, não deixo na mão de ninguém", explicou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)