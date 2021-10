‘Vou posar nua toda semana’, promete Geisy Arruda sobre perfil no OnlyFans

Geisy Arruda é considerada um sucesso no OnlyFans. Mesmo sem utilizar assiduamente o perfil na plataforma adulta, a loira consegue faturar cerca de R$ 1700 por mês. E por isso, ela decidiu, como forma de recompensá-los pela preferência, investir em conteúdos mais ousados aos seus assinantes. As informações são do UOL.

Apesar de estar ciente da sua popularidade no meio erótica, a influenciadora revela ainda se sentir ‘surpreendida’ pela popularidade que tem na web. “(...) Não imaginava o quanto queriam ver minha nudez e o quão ela era valiosa, foi impossível resistir”, diz, contando que agora pretende reativar o perfil.

Para a grande estreia, ela decidiu optar por realizar três ensaios temáticos que prometem dar o que falar nas redes sociais, principalmente por envolver nudez total de Geisy e fantasias eróticas.”É uma sensação divertida, como posar nua toda semana", afirma.