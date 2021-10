Em performance erótica, Geisy Arruda mostra modelito revelador: ‘Esqueci de me trancar’

Influencer e escritora, Geisy Arruda costuma divulgar seus contos eróticos de forma inovadora, reproduzindo os figurinos das personagens das histórias. Nesta segunda-feira (11), para começar a semana com o pé direito, ela compartilhou com os seguidores uma postagem onde aparece vestida de forma sensual para convidar os internautas a acompanharem suas criações.

Vestida com um modelito revelador que deixa suas curvas em evidência, a musa publicou uma foto no Instagram. “Tô te esperando entrar…Não precisa bater… Eu esqueci de me trancar…”, escreveu na legenda um trecho de seu conto.

Os fãs já garantiram que irão ler todas as histórias de Geisy e deixaram várias mensagens ousadas. “Deusa da instigação”, “Espetáculo de mulher”, “Adoro vermelho, a cor do pecado”, foram alguns dos comentários.