Professora demitida por entrar no OnlyFans ganha quatro vezes mais na plataforma adulta

A professora Kirsty Buchan vem passando por um drama pessoal após ser demitida da escola Bannerman High, em Glasgow, na Escócia, por descobrirem que ela produz conteúdo adulto na plataforma OnlyFans. Segundo o jornal britânico The Sun, agora, os ex-alunos da profissional imploram para que ela volte a dar aulas na unidade e constantemente enviam mensagens nas redes sociais.

Kirsty é professora de física e decidiu adotar o site adulto para conseguir uma renda extra para pagar as contas de casa. Além disso, seu filho, de 11anos, está esperando por uma cirurgia após desenvolver uma doença no estômago. "Estão dizendo que devo estar louca para deixar de ser uma professora de física para vender fotos em que poso nua. Mas era loucura ficar no emprego com toda a pressão enfrentada", disse ela, alegando que a quantia que recebia lecionado foi reduzida quando precisou se ausentar para cuidar do filho doente.

Só nos primeiros cinco dias vendendo conteúdo na plataforma, a professora arrecadou 8,1 mil libras, o equivalente a R$ 52 mil. Valor quatro vezes maior do que seu salário dando aulas de física. "Os alunos estão cientes de que estou fazendo o que devo pelo meu filho e tenho o direito de fazer o que quiser com meu próprio corpo", afirmou ela, pontuando que seus ex-alunos costumam mandar mensagem pedindo pela volta.

"As pessoas estão sendo incrivelmente gentis e muitas estão comentando sobre o quanto sentiram minha falta na escola, além de reconhecerem que sou uma ótima professora", avaliou.

