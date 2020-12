Urach mostra a cara do noivo pela primeira vez.

Andressa Urach, que ficou noiva há uma semana, revelou neste domingo, 6, o rosto e a identidade do felizardo: Thiago Lopes. Ela postou a foto de rostinho colado com o amado nas redes sociais e legendou: "Pra sempre meu Thiago".

Mesmo quando anunciou que o namoro estava sério ou que tinha ficado noiva, Urach postava foto abraçada ao noivo sem mostrar o rosto dele ou apenas das mãos do casal ostentando as alianças.

Uma seguidora atenta comentou na postagem: "O Léo Dias mostrou a cara dele neh Andressa... Aí não tinha mais motivos pra esconder".

"Andressa Urach tentou manter a identidade do noivo em anonimato, mas a coluna Leo Dias desvendou o mistério e descobrimos quem é o rapaz que a fez voltar ao Evangelho", escreveu o famoso colunista de celebridades que está no portal Metrópolis.

"Thiago Lopes, 36 anos, é oficial de Justiça e se mudou há pouco tempo para Lageado, no Rio Grande do Sul, após conseguir remoção de Guaporé (RS), onde trabalhava", descreve Léo. O casal segue namorando à distância, com Urach morando em São Paulo.

Pergunta difícil

Em entrevista à revista "GQ" sobre ser contra ou a favor do sexo antes do casamento, Urach, que é envangélica e tem demonstrado conservadorismo, foi perguntada se é a favor ou contra o sexo antes do casamento.

A loira se esquivou de responder: “Eu amadureci bastante em relação a isso. Acredito que cada um sabe o que deve ou não fazer, e não cabe a mim julgar o que é certo ou errado”.

Leia também: Andressa Urach volta a trabalhar como modelo, mas descarta ensaios sensuais

Após romper com a Universal, Urach afirma que a sua fé se mantém inabalável