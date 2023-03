BBB 23: veja o que rolou na madrugada desta quinta, 23, na Casa Oficial e na Casa do Reencontro

A madrugada desta quarta-feira, 23, no BBB 23 começou com a terceira festa da Líder Bruna Griphao e a atriz foi homenageada com todos os papéis que atuou em sua carreira. Além das danças e conversas na casa mais vigiada do Brasil, teve fofoca na Casa do Reencontro.

Cezar Black e Sarah Aline trocaram ideia sobre a possível repescagem, já que a produção exibiu as imagens da Casa do Reencontro. Sarah especulou que era para movimentar o jogo, que estaria muito parado.

A notícia não foi recebida com bons olhos, e os confinados continuaram reclamando. Bruna: "A única certeza que a gente tinha achado que tinha feito certo até aqui... De uma forma a gente fez certo e sobreviveu ao game, mas agora a gente vê que...", falou a atriz.

Cezar Black: "Aquela agonia... Será que esse povo vem? Key, saudade, mas não quero mais não. Sua hora passou, bebê", comentou Black.

Domitila em conversa com Bruna Griphao disse: 'Você pode me chamar de Domi e eu vou lhe chamar de Bru." Bruna retrucou: "Pode me chamar do jeito que você quiser. Independente de tudo no jogo e da gente ter se desencontrado, eu admiro muito a mulher que você é. Eu precisava disso." , finalizou.

Já na Casa do Reencontro a treta está rolando solta. Key ficou abalada com as falas de Fred Nicácio, pois ela nega que tenha sido racista com ele. Marília e Gustavo a acalmaram: "Lá fora já é diferente. Vai responder por quem é e falou. Não vai responder pelo que os outros estão ditando que é regra. Já falou, pediu desculpas...", disse a sister.

Gustavo declarou que o médico queria “ter palco” falando sobre racismo. "Cara, ele só quer palco, cara! Foi isso que ele quis, e todo mundo foi embalando atrás."

Fred Nicácio: "Parece que eu vim pra cá pra isso. Se eu for embora amanhã, eu falei e o Brasil ouviu o que eu precisava falar.", disse o médico.

Paula Freitas confessou que se sentia inferior às demais sisters da casa, e que se sentiu aliviada por reconhecer isso e contar ao Brasil.