BBB23: Bruna Griphao fala para Gabriel Santana que pode estar dando sinais errados sobre sentimentos

Com os últimos acontecimentos do BBB23, é nítida a aproximação de Bruna Griphao e Gabriel Santana. Após uma troca de elogios, a dupla acabou conversando sobre a relação que os dois estavam tendo dentro da casa mais vigiada do Brasil. A atriz estava preocupada com os possíveis sentimentos que Gabriel estava tendo por ela no programa.

"A mami veio falar com a gente. Veio e depois falei pra ela: 'Você acha que tô dando sinais errados?'", diz a atriz. O ator analisa a situação entre os dois. "Eu acho que você dá sinais errados", afirma Gabriel. A atriz pede desculpas. Porém, o ator questiona novamente sobre os sinais. "Pra quem? Pra mami ou pra mim? Que sinais errados você dá?", questiona ele. "Você falou que não, mas eu acho que sim", declara ela.

Logo em seguida, a atriz enfatiza que não quer deixar de ser verdadeira com o ator. "Eu não quero se escrota com você. Eu tô achando que tô sendo. Eu posso estar te dando sinais errados. Você consegue ser meu amigo mesmo assim?", questionou a atriz.

