Ryan Gosling é confirmado com apresentação de 'I'm Just Ken' no Oscar

Famosa na voz de Ryan Gosling, “I’m Just Ken”, do filme “Barbie” será apresentada pelo artista no Oscar 2024. A 96ª cerimônia está marcada para o dia 10 de março, em Los Angeles, Califórnia (Estados Unidos). A informação é da Variety.

“Eu sou apenas o Ken, em qualquer outro lugar eu seria um dez”, é o que diz o refrão da música. Desde que foi indicada como “Melhor Canção Original”, o questionamento sobre a performance de Ryan na cerimônia iniciou. No início de fevereiro, o artista disse que a Academia ainda não havia entrado em contato para falar sobre a apresentação. “Isso pode ser um grande risco para que fazer. Eu não sei como isso poderia funcionar, mas estou aberto”, falou Ryan.

VEJA MAIS

Confira a versão de Natal de “I’m Just Ken”

Mark Ronson, que escreveu a canção com Andrew Wyatt, disse à Variety durante o Grammy que a performance de Ryan Gosling era seu sonho. O compositor foi perguntado se havia possibilidade de outro cantor apresentar no lugar de Ryan: “Não. Eu penso que, se Ryan não fizer isso, então nós não faremos.”

Além de “I’m Just Ken”, outra música do filme da boneca também foi indicada, “What Was I Made For?”, de Billie Eilish e Finneas. A canção levou um Grammy.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)