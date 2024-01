Ryan Gosling viraliza com reação ao vencer categoria no Critics Choice Awards

O ator Ryan Gosling viralizou na web durante a noite do último domingo (14), com sua reação durante a premiação do 29° Critics Choice Awards. Na cerimônia, o galã venceu a categoria de ‘Melhor Canção Original’ com a música ‘I’m Just Ken’, cantada por ele nas três versões.

Ao ser chamado, Gosling reage de forma estranha, sem acreditar ter vencido o prêmio. Nas redes sociais, o momento divertiu os internautas. “Acho que eu nunca vou superar a reação do Ryan Gosling ouvindo que ‘I’m Just Ken’ ganhou, ele desacreditado, eu não consigo parar de rir”, escreveu um perfil. Confira!

A premiação Critics Choice Awards elegeu as melhores produções e performances do cinema e da TV de 2023. Barbie foi indicada 18 vezes a prêmios no Critics Choice Awards, três delas na mesma categoria em que 'I'm Just Ken' venceu. O filme levou seis troféus no total, entre eles os de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme de Comédia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)