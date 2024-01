Globo de Ouro: veja lista de vencedores do prêmio em 2024

A 81ª edição do Globo de Ouro, neste domingo (07), premiou as principais produções do cinema, TV e streaming lançadas ao longo do ano passado. A cerimônia teve início às 22h (horário de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O comediante sand-up Jo Koy é responsável pela apresentação, ele realizou um monólogo na abertura.

Os maiores indicados foram o filme Barbie e a série Succession, com nove indicações cada uma. Logo em seguida vêm Oppenheimer, com oito, e Assassino da Lua das Flores e Pobres Criaturas, com sete. para saber onde assistir aos filmes e séries de mais destaque no streaming.

Confira a lista completa de vencedores

- Melhor Atriz Coadjuvante — Filme: Da’Vine Joy Randolph, Os rejeitados

- Melhor Ator Coadjuvante — Filme: Robert Downey Jr., Oppenheimer

- Melhor Atriz — Série limitada, antologia ou telefilme: Ali Wong, Treta

- Melhor Ator — Série limitada, antologia ou telefilme: Steven Yeun, Treta

- Melhor Atriz Coadjuvante — TV: Elizabeth Debicki, The Crown

- Melhor Ator Coadjuvante — TV: Matthew Macfadyen, Succession

- Melhor Roteiro: Justine Triet & Arthur Harari, Anatomia de Uma Queda

- Melhor performance de stand-up: Ricky Gervais, Armageddon

- Melhor Ator em Série Musical ou Comédia: Jeremy Allen White, The Bear

- Melhor Filme em Língua Estrangeira: Anatomia de uma Queda, França

- Melhor Atriz em Série de Comédia/Musical: Ayo Edebiri, The Bear

- Melhor Ator em Série de Drama: Kieran Culkin, Succession

- Melhor Animação em Longa-Metragem: The Boy and The Heron

- Melhor Direção: Christopher Nolan, Oppenheimer

- Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical: Emma Stone, Pobres Criaturas

- Melhor Ator em Filme de Drama: Cillian Murphy, Oppenheimer

- Melhor Trilha Sonora Original em Filme: Ludwig Göransson, Oppenheimer

- Melhor Canção Original em Filme: "What Was I Made For?", Billie Eilish e Finneas O'Connell ("Barbie")

- Conquista Cinematográfica e de Bilheteria: Barbie

- Melhor Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme: Treta

- Melhor Série de Comédia: The Bear