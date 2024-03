Oscar 2024: Vanessa Hudgens anuncia gravidez no tapete vermelho

A atriz Vanessa Hudgens anunciou sua primeira gravidez no tapete vermelho do Oscar. A estrela de High School Musical, que se casou em 2023 em Tulum, no México, com o jogador profissional de beisebol Cole Tucker, escolheu um vestido preto de mangas longas para fazer o anúncio. Nas fotos do tapete vermelho, a atriz posou sorridente para os fotógrafos segurando sua barriga.

Nesta noite, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood concederá prêmios em 23 categorias do campo audiovisual.. A cerimônia de premiação acontecerá no icônico Dolby Theatre, em Los Angeles, com início às 4:00 PM, horário local.