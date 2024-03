Oscar 2024: como foi gravado o aplauso do cachorro Messi, de 'Anatomia De Uma Queda'?

Messi, o cão que interpretou "Snoop", em "Anatomia De Uma Queda", foi um dos destaques da cerimônia do Oscar 2024. O pet viralizou ao aparecer entre os convidados que estavam na plateia durante a premiação de ontem (10). Em um dos momentos do Oscar, o cãozinho surgiu "aplaudindo" a vitória de Robert Downey Jr. na categoria de "Melhor Ator Coadjuvante" e conquistou a web.

VEJA MAIS

Quando Downey Jr. foi anunciado como o vencedor, por seu trabalho em "Oppenheimer", o telão exibiu Messi entre os artistas aplaudindo o ator. A cena do pet deixou vários internautas curiosos para saber como a cena, que contou com pequenos truques, foi gravada.

Como os aplausos foram gravados?

[twitter=1766988038079406198

Messi, na verdade, não esteve no Dolby Theatre no momento do anúncio e nem mesmo aplaudiu o ator. A cena com o intérprete de Snoop foi gravada antes da cerimônia iniciar, para não causar estresses ao animal. Além disso, todos os momentos em que o pet apareceu "batendo palmas" foram feitas com o uso de figurantes.

No Instagram, Laura Martin Contini, treinadora do animal, compartilhou fotos com as "patas" utilizadas para simular os momentos em que Messi apareceu batendo palmas. Confira:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)