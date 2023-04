Morre Gileno Santoro, dublador de ‘Dragon Ball’ e ‘Futurama’

O ator Gileno Santoro, que ganhou fama ao dublar o Mestre Kame em Dragon Ball Z, faleceu neste sábado (15). Ele tinha 74 anos de idade.

O perfil Kami Sama Explorer, no Twitter, foi quem deu a notícia foi dada em primeira mão. A informação foi confirmada por amigos e colegas de profissão.

VEJA MAIS

A causa da morte não foi revelada.

Gileno soma na sua carreira outros papeis famosos na dublagem, como: Tio Chan em As Aventuras de Jackie Chan, Professor Hubert Farnsworth em Futurama e Yoki em Fullmetal Alchemist.

MESTRE KAME

Mestre Kame é um protagonista de Dragon Ball, apresentado como um eremita e mestre das artes marciais. Ele é o líder da Escola da Tartaruga e ensina os alunos a adquirirem força, velocidade e resistência através de grandes cascos de tartaruga, que ficam presos às suas costas.

Ele é o primeiro tutor do protagonista Son Goku e seus amigos Kuririn e Yamcha.

O Mestre Kame está presente desde o início da história.

ANIMAÇÃO

O Dragon Ball surgiu em 1984, criado por Akira Toriyama, que anteriormente já tinha emplacado no Japão o sucesso Dr. Slump.

Através de adaptação livre do conto chinês Jornada ao Oeste, a história começa com o pequeno Goku, um garoto com uma força extraordinária e um rabo de macaco, que viveu até então isolado da humanidade. Sua vida muda quando uma jovem aventureira chamada Bulma o conhece, procurando por uma das lendárias Esferas do Dragão.

Juntos, eles entram numa jornada atrás das 7 esferas existentes, que reunidas podem conceder qualquer desejo.