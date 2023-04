'Moana', da Disney, ganhará live-action com Dwayne Johnson e dubladora original como protagonista

O filme “Moana: Um Mar de Aventuras”, animação da Disney lançada em 2017 no Brasil, ganhará também uma produção live-action (trabalho com atores e atrizes reais). A divulgação do novo filme foi feita nesta segunda-feira (3) e terá a estrela Dwayne Johnson no seu elenco.

VEJA MAIS

Auli’i Cravalho, dubladora original de Moana, reinterpretará a personagem principal no filme. Veja o vídeo onde o novo filme é anunciado:

Confira a sinopse da animação “Moana: Um Mar de Aventuras”

Uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.

Veja o trailer do filme

A animação gerou uma bilheteria de quase 700 milhões de dólares (aproximadamente 3,5 bilhões de reais) e contou com a direção de Ron Clements e John Musker, além da participação de Auli'i Cravalho (Moana), Rachel House (Vovó Tala), Dwayne Johnson (Maui) e Alan Tudyk (Hei Hei) como dubladores.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)