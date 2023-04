Live action de Lilo & Stitch define Maia Kealoha como protagonista

A atriz Maia Kealoha foi escolhida pela Disney para interpretar Lilo no filme live action de Lilo & Stitch, de acordo com informações do The Hollywood Reporter. O papel de Zach Galifianakis ainda não foi divulgado e a atriz que interpretará a irmã de Lilo ainda não foi revelada.

Já Stitch será criado por meio de CGI. O filme está sendo produzido por Dan Lin e Jonathan Eirich, com Ryan Halprin como produtor executivo. A direção ficará a cargo de Dean Fleischer Camp.

Originalmente lançado em 2002, o filme conta a história de Lilo, uma garotinha solitária no Havaí que encontra um amigo em um alienígena criado para ser uma força de destruição.

VEJA MAIS