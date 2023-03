Disney+ divulga primeiro teaser da série 'American Born Chinese', com Michelle Yeoh e Ke Huy Quan

A nova série da Disney+ "American Born Chinese’ ganhou o primeiro teaser, divulgado na tarde do último domingo (12). A produção, adaptada da HQ homônima, chega ao catálogo do streaming no dia 24 de maio e conta com Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, vencedores do Oscar 2023, no elenco.

A trama conta a história de Jin Wang, interpretado por Ben Wang, um adolescente que tenta conciliar a vida escolar com a vida de imigrante. No primeiro dia do ano letivo, o garoto conhece um novo estudante e se envolve, mesmo sem saber, em uma batalha de deuses mitológicos chineses.

Confira o teaser:

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsável por “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis”, da Marvel, a série também traz no elenco Stephanie Hsu (indicada para Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar) e Daniel Wu.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)