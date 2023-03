Oscar 2023: Michelle Yeoh é a primeira asiática a vencer a categoria Melhor Atriz

A atrriz Michelle Yeoh venceu a categoria Melhor Atriz, pelo fime "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", que foi o grande vencedor da noite, com sete estatuetas. Com o reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a atriz se tornou a primeira de origem asiática a receber a premiação.

Michelle Yeoh nasceu na Malásia e se tornou um ícone de pioneirismo da presença asiática em Hollywood. Ela fez parte da primeira comédia romântica com elenco oriental, o filme "Podres de Ricos", de 2018. Ela também está no elenco do primeiro filme da Marvel com um herói chinês, Shang-Chi e a Lenda dos dez anéis (2021). Com a vitória máxima no Oscar 2023, Michelle consolida mais uma "primeira vez" em sua trajetória.

