Saiba quem é Michelle Yeoh: a primeira asiática com indicação a categoria de melhor atriz no Oscar

Com a sua indicação em Melhor Atriz no Oscar 2023, a atriz Michelle Yeoh, de 60 anos, se tornou a 1ª asiática autoidentificada na história da premiação a concorrer em umas das principais categorias. A nomeação se deu pela atuação da personagem Evelyn Quan Wang no longa “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (Everything Everywhere All at Once)”, que é a produção com mais indicações desta edição - 11 no total.

“No momento presente, constantemente, o tempo todo, tem asiáticos vindo até mim dizendo: 'Você pode fazer isso, você está fazendo isso por nós'. Eu entendo totalmente.' Todo esse tempo, eles não foram reconhecidos, eles não foram ouvidos", disse Michelle, à revista THR.

A atriz contou também sobre sua trajetória no âmbito da atuação e a importância da representatividade. “Estou no ramo do cinema há 40 anos. Quando você tem a validação de seus colegas, tudo isso é como a cereja do bolo. Mas a razão pela qual você faz filmes e apresenta seus bebês ao mundo é porque você quer que a história seja contada, você quer que as pessoas entendam, seja sua cultura, sejam certas histórias muito comoventes ou contos importantes, para ser contado. Acho que isso está além de mim. Representa tantos que esperavam ser vistos dessa forma, sentar-se à mesa, dizer: 'Eu também tenho valor, também preciso ser visto”.

A atriz também fala sobre a comoção do povo asiático diante da indicação. “Meu telefone está ficando completamente louco de Hong Kong, Ásia e China. Eles estão todos ligando porque estão tão extasiados por mim e pelo fato de que, você sabe, é o primeiro asiático que está tendo a oportunidade de estar lá em cima", diz.

Em sua 95ª edição, a nomeação de Michelle Yeoh se torna representativa devido ao histórico extenso de indicações de pessoas brancas e ocidentais, sendo Halle Berry, por “A Última Ceia”, em 2022, a primeira mulher negra a receber o prêmio da categoria.

Entretanto, já ocorreu de mulheres orientais serem indicadas à categoria mas, devido ao fato de não autoidentificarem sua descendência, não foram contabilizadas. Confira:

Merle Oberon , em 1936, que nasceu na Índia , foi indicada na categoria, mas em toda sua carreira não reconhecia sua descendência ;

, em 1936, que , foi indicada na categoria, mas em toda sua carreira ; Vivien Leigh , também da Índia , foi indicada e vencedora por “E O Vento Levou…” e “Uma Rua Chamada Desejo”, mas se declara como uma mulher inglesa .

, , foi indicada e vencedora por “E O Vento Levou…” e “Uma Rua Chamada Desejo”, . Em 2003, Salma Hayek, indicada por “Frida”, que tem descendência libanesa, mas se identifica mais como latina.

O recorde de indicação de pessoas asiáticas neste ano superou a edição de 2002, onde três atores foram nomeados:

Ben Kingsley e Shohreh Aghdashloo , ingleses com ascendência indiana , por “Casa de Areia e Névoa”;

, ingleses com , por “Casa de Areia e Névoa”; Ken Watanabe, ator japonês por “O Último Samurai”.

Indicações de Everything All at Once no Oscar 2023:

Melhor Filme;

Melhor Atriz - Michelle Yeoh;

Melhor Direção - Daniel Kwan e Daniel Scheinert;

Melhor Trilha Sonora;

Melhor Ator Coadjuvante - Ke Huy Quan;

Melhor Atriz Coadjuvante - Jamie Lee Curtis

Melhor Atriz Coadjuvante - Stephanie Hsu

Melhor Roteiro Original

Melhor Figurino.

Melhor Montagem

Melhor Canção Original

A cerimônia da 95ª edição do Oscar, a maior premiação do cinema, acontece no dia 12 de março (domingo) de 2023, em Los Angeles, nos EUA, às 21h no horário de Brasília.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)